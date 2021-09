Mourinho: “Sconfitta meritata”

Il tecnico però non fa drammi: "Prima ne avevamo vinte 6 e non 60, ora ne abbiamo persa una e non 10. Pensiamo a vincere la settima"

Il testacoda spezza la striscia giallorossa di 6 vittorie consecutive e schioda il Verona dallo zero in classifica grazie a Tudor che, proprio come gli era successo subentrando nell’Udinese a Oddo, inizia con una vittoria, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Meritata, peraltro, come ammette lo Special One che, se trova un Pellegrini autore di un gol di tacco degno della galleria dei vari Bettega, Zola o Mancini, pesa un Abraham sottotono e pizzicato da qualche raro "buu". "Nessun alibi, neppure per il terreno di gioco che, pur bagnato, era meglio di quello dell’Olimpico - dice Mourinho - Non abbiamo giocato bene, perdendo tanti duelli individuali e tante seconde palle. Hanno avuto più intensità di noi e abbiamo esagerato con la palla lunga, perché non controllavamo il centrocampo. Dobbiamo avere più gioco e gestire meglio le difficoltà". Il tecnico portoghese, che alla fine porta la squadra ad applaudire i 1500 tifosi giallorossi, si complimenta con l’arbitro e non fa drammi. "Prima ne avevamo vinte 6 e non 60, ora ne abbiamo persa una e non 10. Pensiamo a vincere la settima", ha concluso, facendo i complimenti a Tudor.