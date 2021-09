Pellegrini: “Ripartire tutti insieme con entusiasmo e cattiveria” – FOTO

Il capitano della Roma ha condiviso uno scatto sul proprio profilo Instagram

Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha condiviso uno scatto sul proprio profilo Instagrama. "Ripartire tutti insieme da giovedì, con l'entusiasmo di sempre e la giusta cattiveria" questa la didascalia che accompagna la foto che lo vede ritratto in un abbraccio con Cristante, Shomurodov e Zaniolo. Il numero 7 della Roma, nonostante la sconfitta di ieri rimediata sul campo dell'Hellas Verona, è andato a segno per la sesta volta in questa stagione con un meraviglioso colpo di tacco che ha sboccato il match. Nessun centrocampista è riuscito a fare meglio di lui nei maggiori campionati europei.