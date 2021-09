Spinazzola all’evento “Tutti a scuola”: “Sto recuperando, mancano due mesi”

"Ai miei figli insegno il rispetto e l’educazione perché sono la base della vita".

Leonardo Spinazzola ha preso parte all'evento "Tutti a scuola" per inaugurare il nuovo anno scolastico, all’Istituto Omnicomprensivo Tecnico Trasporti Logistica Nautico e Aeronautico di Pizzo Calabro. Gli studenti sono tornati tra i banchi in tutta Italia e ad augurargli buona fortuna per il nuovo inizio c'erano anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, oltre a molti artisti e personaggi dello sport. Il terzino della Roma ha risposto così alle domande riguardo il suo recupero, il libro e quali, secondo lui, sono i valori da trasmettere ai figli: "Sto bene, ho buttato le stampelle. Sto lavorando tanto. Sono a metà del percorso di recupero, mancano due-tre mesi, 75 giorni. Ho visitato l’Ospedale Bambin Gesù e ho visto bambini e famiglie con tanta forza. Il ricavato del libro sarà dedicato a loro. Ai miei figli insegno il rispetto e l’educazione perché sono la base della vita".