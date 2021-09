Zaniolo, ripartire è dura: critiche e incertezze. E dice addio ai social

Il numero 22 della Roma ha salutato Instagram da circa una settimana come fatto in passato, ma non per dribblare i tifosi. Vuole pensare solo al campo, ma per incidere ha bisogno di più tempo

Valerio Salviani

Forse il momento più difficile è proprio questo qua. Superati gli infortuni, Zaniolo deve tornare a fare Zaniolo e al momento i risultati non sono esaltanti. Normalissimo. Dopo due infortuni come quelli che ha dovuto affrontare Nicolò, "tempo" è la parola d'ordine. Ovviamente i tifosi fanno i tifosi e qualcuno sembra essere già stanco di aspettare. Complice anche la sconfitta di ieri con il Verona, nel calderone delle critiche social ci è finito anche il numero 22. Un classico, dal quale però l'esterno ha deciso di tenersi lontano. Da circa una settimana ha chiuso il suo profilo Instagram con l'obiettivo di ridurre al minimo le influenze negative in questo periodo così delicato. Un espediente già tentato in passato, quando si parlava più delle conquiste amorose di Zaniolo che del calciatore.

Zaniolo parte lento e chiude il profilo Instagram: ecco cosa succede

"Giocatori con le sue qualità fisiche e tecniche non ce ne sono tanti" aveva detto Mourinho. Lo Special One sa di avere tra le mani una perla, ma forse il lavoro da fare per riaverlo al massimo è ancora tanto. Zaniolo ha bisogno soprattutto di una spinta mentale, che è quello che sembra mancargli al momento. Poco convinto nei contrasti e nelle corse, nessun contributo in gol e assist in campionato. Tra i titolari è l'unico dal centrocampo in su che non ha ancora realizzato un gol in Serie A. Al momento c'è Pellegrini che fa per tre in fase offensiva, ma la stagione è ancora lunghissima e la Roma non può pensare di prescindere dal talento del numero 22. Anche il ritorno in Nazionale è stato meno felice del previsto. Appena 30' nel pari con la Svizzera, una panchina e una tribuna a causa di una contusione. Lo staff azzurro ha però apprezzato il suo modo di fare, più maturo e focalizzato rispetto al passato, come chiesto dal c.t. Mancini. Dopo due rotture dei crociati consecutive Zanioloè sicuramente un giocatore nuovo, probabilmente meno esplosivo rispetto al passato. Le qualità tecniche però restano intatte. Nicolò deve scoprire ancora bene il nuovo se stesso e costruire il suo nuovo gioco. Servirà tempo, appunto. E il sostegno dei tifosi, che finché è rimasto fuori non è mai mancato.