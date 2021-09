Derby, aperta la vendita libera dei biglietti: 2.500 tagliandi disponibili

Cresce il fermento per la sfida ai biancocelesti. Finita la fase di prelazione ci sono ancora più di duemila posti disponibili

Cresce l'attesa per la stracittadina. Nella fase di prelazione per i giallorossi sono stati staccati 6.500 tagliandi. Nel pomeriggio ha avuto inizio la vendita libera e i biglietti disponibili sono 2.500. Entrambe le squadre devono dimostrare la loro vera natura, il derby dirà molto sulle loro ambizioni e sul lavoro di Mourinho e Sarri. I tifosi sono carichi e non vogliono mancare nonostante ci sia ancora una partita da giocare prima di Lazio-Roma, i giallorossi affronteranno l'Udinese, mentre i biancocelesti sono attesi dal Torino di Juric. Il calcio d'inizio sarà domenica alle 18:00.