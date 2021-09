Lazio-Roma, Peruzzi: “Il derby è un match a parte, non conta chi sta davanti”

"Il derby non sarà uno spartiacque. Siamo all'inizio, è troppo presto"

L'ex portiere di Roma e Lazio Angelo Peruzzi questa mattina era presente al Premio Scopigno-Pulici presso il salone d'onore del Coni. L'ex club manager della Lazio è intervenuto parlando anche del prossimo derby, in programma domenica alle 18:00: "Il derby di domenica come spartiacque? Non credo, siamo all'inizio del campionato, è troppo presto. Bisogna vedere, c'è ancora una partita di mezzo, ma il derby è un match a parte e non conta niente chi è davanti in classifica, chi sta male o chi sta bene".