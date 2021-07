Roma, ecco Rui Patricio e la maglia New Balance. Digitalbits main sponsor

Il portiere portoghese è arrivato in Italia, a lui contratto di tre anni. Il kit home 2021-2022 spoilerato da un sito internet, Pellegrini e Dzeko tra i testimonial. Friedkin nel board dell'Eca

Giornata di ufficialità in casa Roma: dal campo, dove i giallorossi hanno abbracciato il nuovo portiere Rui Patricio, al marketing. Perché è finalmente arrivata la nuova prima maglia ufficiale per la stagione 2021-2022, la prima targata New Balance. Con un retroscena: a svelarla non è stata la Roma né la casa di abbigliamento, bensì Ultrafootball.com, un sito di rivendita di materiale sportivo ufficiale, comprese le maglie dei club di tutto il mondo. Sono stati loro a spoilerare la divisa, salvo poi cancellare. Peccato che era troppo tardi: la maglia aveva già fatto il giro degli smartphone romanisti.