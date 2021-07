Rui Patricio è a Roma: ora visite mediche e firma sul contratto – FOTO – VIDEO

Il portiere portoghese è atterrato alle 11 a Fiumicino: dopo i controlli di rito andrà a Trigoria per il contratto e per conoscere i nuovi compagni e incontrare Mourinho. Ma non si unirà da subito al gruppo

Valerio Salviani

Rui Patricio è arrivato a Roma. Il nuovo portiere è atterrato alle 11 a Fiumicino con un volo da Lisbona (TAP 834) partito intorno alle 7.30 dal Portogallo. È stato accolto dallo staff della Roma che lo ha portato a Villa Stuart per le visite mediche di rito e poi a Trigoria per la firma sul contratto. Al Fulvio Bernardini conoscerà la squadra e rivedrà Mourinho, che l'ha voluto fortemente tra i pali nella prossima stagione. Il 33enne firmerà un contratto triennale da circa 2 milioni più bonus: al Wolverhampton poco più di 11 milioni di euro più bonus, pagabili dal 2022 quando la Roma spera di incassare i soldi della cessione di Pau Lopez al Marsiglia.

Dopo averlo prelevato all’aeroporto, la Roma ha scelto di non far entrare in contatto Rui Patricio con i tifosi. Il portiere è passato da un ingresso secondario della clinica di Villa Stuart e i presenti non hanno potuto scattare nemmeno un selfie con lui. Il motivo? Dalla società fanno sapere che la trattativa non è ancora conclusa e per rispetto al Wolverhampton è stato necessario non farlo entrare in contatto con i tifosi.

Non si unirà però subito al resto del gruppo: dopo l'Europeo ha ancora diritto a qualche giorno di vacanza. Probabile che lo faccia direttamente in Algarve, in Portogallo, per la seconda fase del ritiro. Da lì avrà modo di lavorare con Nuno Santos, il preparatore dei portieri dello staff di Mou.