Smalling: “Si torna al lavoro, ci aspetta una grande stagione” – FOTO

Il difensore inglese ha postato un'immagine da Trigoria sui social dopo i primi giorni di allenamento

La speranza, sua, della Roma e di Mourinho, è che l'ultima stagione non sia come quella che sta per iniziare. Chris Smalling lo sa e per questo ha cominciato forte la preparazione: "Si torna al lavoro, ci aspetta una grande annata", ha scritto in un post pubblicato stamattina sui social. I rumors di mercato per il momento sembrano essersi allontanati: Mourinho in questi primi allenamenti lo ha coccolato, stimolato e spesso applaudito, come si può notare anche dalle poche immagini diffuse dalla società da Trigoria. L'anno scorso i tanti infortuni ne hanno condizionato il rendimento, ma questa dev'essere la sua stagione del rilancio. Mercato permettendo.