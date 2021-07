Nuova maglia, parola a capitan Pellegrini: “Impazienti di indossarla”

Le parole del centrocampista giallorosso: "È sempre emozionante quando viene svelato un nuovo kit, soprattutto in questa stagione"

Oggi è stata svelata la nuova maglia della Roma targata New Balance. La novità è quella del main sponsor: DigitalBit prende il posto di Qatar Airways. Lorenzo Pellegrini ha lasciato alcune dichiarazioni in occasione del lancio della divisa sul sito della Roma. Un'altra notizia potrebbe essere proprio questa: nel comunicato ufficiale il centrocampista parla in veste del capitano della squadra. Ecco il comunicato: