Roma, chi è DigitalBits: 36 milioni in tre anni da criptovalute e blockchain

A spalancare le porte a un mercato già in piena espansione è stato Dan Friedkin che sta definendo l’accordo totale con la DigitalBits prossimo main sponsor della Roma

Le criptovalute sbarcano in Serie A . A spalancare le porte a un mercato già in piena espansione è stato Dan Friedkin che sta definendo l’accordo totale con la DigitalBits prossimo main sponsor della Roma che punta quindi a farsi un nome anche sul panorama calcistico. L’accordo sarà ufficializzato il 27 luglio quando gli ultimissimi dettagli burocratici saranno limati ma si è deciso comunque di presentare le maglie con lo sponsor per non attendere oltre. Si tratta di un contratto triennale con cifre non lontane percepite in questi anni dalla Qatar Airways: 36 milioni. Un successo per i Friedkin che non si aspettavano, causa Covid, di ottenere la stessa entrata. La sponsorizzazione prevede il coinvolgimento dei tifosi che potranno conoscere da vicino il mondo delle criptovalute e che avranno accesso a una serie di percorsi interattivi mai visti finora nel campo delle sponsorizzazioni.

Ma cosa è DigitalBits? Si tratta sostanzialmente di una società blockchain open source che si occupa soprattutto di cripto-valute (in particolare la XDB). Ha sede in California, è nata nel 2017 e il loro fondatore e Ceo è Al Burgio che ha ritwittato subito la notizia della presentazione della maglia della Roma. A dire il vero il loro logo campeggiava già nel giorno della presentazione di Mourinho e qualche ora dopo sul profilo ufficiale della Digital Bits si annunciavano nuove collaborazioni. Ok ma cosa fanno in parole povere? Una società di Blockchain è una sottofamiglia di tecnologie, o come viene spesso precisato, un insieme di tecnologie, in cui il registro è strutturato come una catena di blocchi contenenti le transazioni e il consenso è distribuito su tutti i nodi della rete. Tutti i nodi possono partecipare al processo di validazione delle transazioni da includere nel registro. Dalla definizione di Blockchain possiamo partire per esplorare gli aspetti più interessanti legati a questa tecnologia. La rivoluzione digitale della Blockchain, nata dal mondo Bitcoin e criptovalute, è infatti solo agli inizi. Le applicazioni sono tante, le potenzialità sono enormi, in gran parte ancora da esplorare e non solo in ambito finanziario. Un business appena nato ma che ha già conosciuto un gran successo in tutto il mondo. E che speriamo possa accompagnare i successi della Roma di Mourinho.