Spinazzola, la UEFA lo inserisce nella top 11 degli Europei: “Manca Chiellini”

Leonardo Spinazzola è stato il primo a ricevere la medaglia di campione d'Europa e a salire sul palco per la premiazione. Con stampelle e gesso, a seguito della rottura del tendine d'Achille nella partita contro il Belgio, il terzino ha voluto supportare i compagni in occasione della finale e ha esultato con loro alzando la coppa. Nonostante non abbia giocato contro Spagna e Inghilterra, le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto da vincere per ben due volte il premio di miglior giocatore della partita. E ora arriva un'altra soddisfazione: la UEFA lo ha inserito nella top 11 degli Europei. Oltre a lui, ci sono anche altri azzurri: Donnarumma, Bonucci, Jorginho e Chiesa.