Dzeko: “Diciannovesima stagione da professionista, sempre più motivato” – FOTO

Il numero 9 giallorosso è testimonial della nuova maglia New Balance

Edin Dzeko è stato uno dei calciatori testimonial per il lancio della nuova maglia dellaRoma, firmata New Balance. Un indizio verso la sua permanenza? L'arrivo di Mourinho probabilmente ha riacceso in lui la fiamma che serviva, dopo lo spacco con Fonseca. Il numero 9 giallorosso lo ha celebrato su Instagram: "Diciannovesima stagione da professionista e sempre più carico e motivato".