Dan Friedkin entra nel comitato esecutivo dell’Eca: l’annuncio ufficiale

Il presidente della Roma farà parte del consiglio di amministrazione dell'UCC SA, una società sussidiaria che formula consigli e opportunità strategiche per lo sviluppo delle competizioni

Un passo nei salotti che contano. È quello che ha fatto Dan Friedkin , che è stato annunciato ufficialmente come nuovo membro del comitato esecutivo dell'Eca , l'associazione dei club europei fino a qualche mese fa guidato da Agnelli e ora presieduto dal numero uno del Psg Nasser Ghanim Al-Khelaïfi. "Congratulazioni a Dan Friedkin, presidente della Roma, che è stato nominato membro del consiglio di amministrazione dell'UCC SA e ora assumerà la carica di membro del comitato esecutivo della Corte".

La UEFA Club Competition SA (UCC SA) è una società sussidiaria della UEFA dove metà dei membri del Consiglio sono nominati dalla UEFA e l'altra metà dall'ECA. Il ruolo di UCC SA è quello di consigliare e formulare raccomandazioni al Comitato Competizioni per Club UEFA su questioni/opportunità aziendali strategiche prima di essere trasferito al Comitato Esecutivo UEFA per l'approvazione. Anche a Dan Friedkin quindi spetterà il ruolo di consigliere per migliorare le competizioni del circolo Uefa.