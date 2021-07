Rui Patricio, zen ma non troppo: il pararigori che si esalta nelle difficoltà

Ha iniziato a giocare a golf (proprio come Dan Friedkin) e in passato si è fatto aiutare dallo yoga e da un santone dopo qualche delusione. In carriera 17 rigori parati su 66

Pare fosse stufo della pioggia di Wolverhampton. E forse non solo di quella, visto che la guida turistica Lonely Planet qualche anno fa l'ha "eletta" come città più brutta d'Europa. Un salto niente male quello che sta per fare Rui Patricio, che invece sarà il portiere di quella più bella del mondo. A Roma però, citando Mourinho, non verrà da turista. Anzi, il portiere portoghese voluto fortemente dallo Special One avrà uno dei compiti più ingrati della storia recente: quello di non far ripiombare i tifosi nella nostalgia di Alisson. Non ci sono riusciti in serie Olsen, Pau Lopez né tantomeno Mirante. Dalla parte sua avrà l'esperienza: a 33 anni ha spalle abbastanza larghe per sopportare la pressione.

Rui Patricio-Roma, contratto e stipendio

Rui Patricio a Roma firmerà un contratto triennale (la formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto) e guadagnerà circa 2 milioni di euro a stagione più bonus dovuti al rendimento. Apprezzato da Mourinho, che con lui condivide l'agente Mendes, ma anche da Ronaldo, con cui è compagno di Nazionale da anni. Una vita (dal 2001 al 2018) allo Sporting Lisbona, tanto che è il giocatore con più presenze del club portoghese nelle competizioni Uefa. Tre anni fa il trasferimento al Wolverhampton, dove si è fatto subito apprezzare dai tifosi: ha infatti scelto di non indossare la maglia numero uno di Ikeme, storico portiere dei Wolves che aveva dovuto lasciare a causa di una leucemia). La Roma invece di un numero uno, in tutti i sensi, ne ha bisogno eccome. In Nazionale ha vinto un Europeo nel 2016 (ed è stato inserito anche nella Top 11 della competizione, parando tutto il parabile nella finale contro la Francia) e la Nations League nel 2019. Questa estate ha impressionato con una super doppia parata su Pogba e Griezmann nell'ultima partita dei gironi. Ma anche con qualche errore grossolano che gli ha fatto compagnia per tutta la carriera.

Rui Patricio, vita privata e curiosità

Gli ultimi giorni li ha trascorsi in barca a Minorca, insieme alla moglie Vera Ribeiro, apprezzata psicologa specializzata in sessuologia che aveva conquistato le pagine dei giornali portoghesi quando nel 2018 sconsigliò l'astinenza alla Nazionale poiché "l'attività sessuale aiuta a controllare i livelli di ansia e stress". Insieme hanno due bambini piccoli, Eva e Pedro. Qualche mese fa Rui Patricio ha iniziato a prendere lezioni di golf, senza sapere che il suo nuovo presidente alla Roma sarebbe stato un grande appassionato. Da ragazzo era un attaccante, poi per caso è stato spostato in porta e da lì non si è più mosso. E non si muoverà, nel vero senso della parola, neanche da Leiria, in Portogallo, dove gli è stata dedicata una statua raffigurante una parata su Griezmann della finale del 2016. Ottimo pararigori (17 su 66, praticamente uno su quattro), caratteristica che è mancata tra i pali della Roma nelle ultime stagioni, nel corso della carriera è migliorato anche con i piedi. Ma stavolta a lui Mourinho chiederà una cosa principale: parare.

Fuori dal campo si farà "aiutare" ancora dallo yoga, disciplina che pratica da alcuni anni (e non sarà l'unico nella Roma). Per il "paranormale", poi, è già attrezzato: nel 2016 nell'Europeo vinto si fece accompagnare dal maestro spirituale Paramahamsa Vishwananda, da cui poi è tornato anche prima del Mondiale del 2018. Con lui praticava l'Atma Kriya Yoga, una tecnica di meditazione che consiste nel purificare la mente, il corpo e lo spirito. Un portiere zen, che però in passato non ha avuto relazioni particolarmente rilassanti: il primo matrimonio è durato sei mesi e si racconta che abbia lasciato alla moglie una busta con dei proiettili. Una follia frutto di un presunto tradimento della compagna con il preparatore atletico. Ora però, anche grazie allo yoga, ha ritrovato la serenità. Quel passato è lontano e il nuovo futuro invece così vicino.