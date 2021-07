Roma: dopo Vina tutto su Xhaka, l’attacco resta a Dzeko. Ufficiale lo sponsor

Il bosniaco verso la conferma come punto di riferimento in attacco. Si seguono Shomurodov e Sorloth. Allegri sicuro: "Con Mou Roma tra le favorite"

"Forse ciao suona meglio di addio" recita un tormentone estivo. E devono esserselo ripetuto spesso la Roma e Dzeko in questi anni. Più volte vicini a lasciarsi, si sono sempre ritrovati, più o meno con la voglia di sempre. I giallorossi non si strapperebbero i capelli se potessero rinunciare ai 7,5 milioni netti di Edin, ma in mancanza di offerte il numero 9 non si muoverà. E Mourinho, che non ha intenzione di ripercorrere le orme di Fonseca, gli ha già affidato lo scettro dell'attacco. Per la sesta stagione consecutiva Dzeko sarà il centro di gravità della manovra offensiva, in barba ai rottamatori e gli scettici. In questa direzione si muove anche il mercato. Tiago Pinto ha smesso di sondare piste che portano a bomber di primo piano, ma si lavora per trovare una spalla giovane da mettergli accanto. Il nome forte delle ultime ore è Eldor Shomurodov, ma occhio anche a Sorloth del Lipsia.