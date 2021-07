Mercato Roma, per l’attacco c’è anche Sorloth del Lipsia

Il calciatore norvegese è finito sul taccuino di Tiago Pinto

La Roma resta vigile nella ricerca di un attaccante centrale che possa rafforzare il reparto, al momento composto da Edin Dzeko e Borja Mayoral. Fra i molti nomi che si rincorrono ne spunta fuori uno nuovo, quello del centravanti Alexander Sørloth del RB Lipsia. Il norvegese di 25enne, ex calciatore di Crystal Palace e Trabzonspor è finito nella lista di Tiago Pinto come scrive tuttomercatoweb e il suo valore di mercato, secondo Trensfermarkt, si aggira sui 16 milioni di euro. Con la maglia del Lipsia non è stato in grado di ripetere la grande annata in Turchia con il Trabzonspor con cui aveva messo a segno 33 reti in 49 presenze. In Bundesliga appena 6 gol in 36 apparizioni.