Vina in quarantena si allena da solo a Trigoria

I giallorossi non hanno ancora annunciato il giocatore e lavorano per trovare l'accordo sulle modalità di pagamento

Il futuro di Olsen sarà quasi certamente in Francia. Il Rennes è in vantaggio sul Lille. Non si è sbloccata la trattativa per Xhaka, mentre ieri Matias Vina ha svolto le visite mediche, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Dovrà rimanere in quarantena per 10 giorni e attenersi al protocolla casa-lavoro-casa. Nessuna deroga, nonostante il giocatore abbia già la doppia dose di vaccino. Per l'annuncio serve l'accordo sulle modalità di pagamento.