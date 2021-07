Xhaka-Roma all’ultima curva: ecco cosa manca per la fumata bianca

I giallorossi devono piazzare qualche esubero per alzare l'offerta. L'Arsenal continua a chiedere 20 milioni

L'accordo tra la Roma e l'Arsenal per Granit Xhaka non c'è ancora, ma a piccoli passi le parti si stanno avvicinando. Lo svizzero spinge per firmare con i giallorossi e raggiungere Mourinho ed è disposto a rinunciare ad alcune pendenze con i Gunners per facilitare la trattativa, riporta Chiara Zucchelli su Gazzetta.it. I londinesi continuano a chiedere 20 milioni di euro e sono disposti a scendere al massimo a 18 più bonus. La Roma invece non sembra volersi spingere oltre i 15 milioni più bonus. Cedere uno degli esuberi che stanno lavorando a parte a Trigoria può aiutare Tiago Pinto a fare un passo in più per raggiungere il tanto sospirato accordo. Xhaka la sua scelta l'ha fatta da tempo e ha già l'accordo con i giallorossi. Ora aspetta solo che i club si incontrino per cominciare la sua nuova avventura nella Capitale.