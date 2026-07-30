Sfumato un mancino se ne cerca un altro. I rossoneri, come riporta la Gazzetta dello Sport, avevano messo gli occhi su Karetsas che ha scelto il Borussia. Così il Milan continua nella sua ricerca, seguendo criteri ormai definiti nei meeting di mercato tra l'allenatore e l'area tecnica: il profilo del candidato ideale è un trequartista/ala mancino che parte da destra e sa lavorare nello stretto, sia accentrandosi sia allargandosi all'occorrenza. Nella short list rossonera c'è il nome di Matias Soulé, uno che conosce molto bene la Serie A. L'argentino è in uscita dalla Roma che lo valuta intorno ai 40 milioni di euro, cifra che un paio di club sauditi (Al Ahli e Al Ittihad), erano pronti a mettere sul tavolo un mese fa, quando però l'ex Juventus ha stoppato il trasferimento spiegando che non era interessato. Nel frattempo, la Roma ha chiuso il rinnovo di Dybala e l'acquisto di Castro, così per Soulé lo spazio in giallorosso si è ulteriormente ristretto. Il giocatore ha così deciso di valutare situazioni alternative ed è alla ricerca di una sistemazione a lui gradita. Il Milan lo sarebbe di sicuro. Il club dei Friedkin punta a monetizzare la sua partenza e, considerato che lo aveva pagato 26 milioni più 4 di bonus, vorrebbe fare una plusvalenza. La società rossonera considera l'argentino un'opzione interessante (anche se a cifre più basse rispetto alle richieste della Roma).