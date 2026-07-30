Il diesel ha preso velocità. Nel giro di ventiquattrore il mercato della Roma ha subito un'accelerata importante o, per meglio dire, le tante piste sotterranee sono venute a galla. Dopo l'operazione Castro-Dovbyk sull'asse Roma-Bologna (in ritardo, ma stamattina arriverà il doppio annuncio), D'Amico si sta concentrando per sistemare la rosa di Gasperini, partendo dal basso. La trattativa più vicina alla chiusura, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera, riguarda il centrale difensivo Koulierakis, in uscita dal Wolfsburg retrocesso a maggio in Zweite Bundesliga. Nazionale greco, classe 2003 e di piede mancino, Koulierakis ha già dato il suo sì alla Roma. A centrocampo D'Amico, che ieri era all'estero per lavoro, ha acceso i fari su Fresneda. piace, ma c'è ancora distanza vista la valutazione da 20 milioni che ne fa il club portoghese. Nelle ultime ore, intanto, sono iniziati i dialoghi tra Roma e Torino per Cacciamani. I discorsi tra società vanno avanti, con il Torino che vorrebbe incassare 15 milioni dalla sua cessione. Viste le difficoltà per Nusa, D'Amico ha lavorato alle alternative per l'esterno sinistro. Al nome di Bahoya va aggiunto quello di Ezzalzouli. Gli spagnoli per lui hanno una clausola rescissoria da 60 milioni, ma la richiesta per cederlo è di 45. Da Trigoria ne vorrebbero offrire una decina in meno.