La Roma vigile su Shomurodov: proposti 15 milioni ma per il Genoa ne vale 20

I giallorossi continuano a monitorare il profilo dell'attaccante uzbeko

La Roma resta sempre vigile su Eldor Shomurodov, attaccante classe '95 del Genoa. Come riporta calciomercato.comi giallorossi hanno intenzione di arrivare a 15 milioni di euro, mentre la società di Preziosi ne vorrebbe almeno 5 in più. Nel frattempo la squadra di Genova sta già sondando le alternative per rimpiazzare l'attaccante uzbeko e il nome più gettonato è quello di Vladislav Supryaga della Dinamo Kiev. Con la maglia del grifone Shomurodov ha messo a segno 8 reti in 32 apparizioni. Con la sua nazionale i numeri sono superiori con 21 gol segnati il 46 presenze.