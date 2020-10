Roma, domani tutti a Berna e Fonseca pensa al turnover. Rangnick scansa Friedkin

La Roma volta pagina dopo la vittoria contro il Benevento ed è pronta a scriverne una nuova per la sfida contro lo Young Boys in Europa League, che andrà a comporre il libro di questa stagione giallorossa. La striscia di due successi consecutivi in campionato ha riassestato il morale tra gli uomini di Fonseca, in isolamento fiduciario a seguito della positività di Calafiori al Covid-19. A Trigoria ancora allenamento individuale per Chris Smalling, in seguito alla lieve distorsione al ginocchio, mentre recupera Karsdorp, che sarà a disposizione del tecnico portoghese nell’esordio in Europa contro gli svizzeri.

Par il match arbitrato da Carlos Fonseca opterà per il turnover, facendo scendere in campo Ibanez e Kumbulla in difesa, e scegliendo Borja Mayoral al posto di Edin Dzeko. La Roma domani partirà alle 10.30 da Fiumicino alla volta di Berna: alle 16.45 la conferenza stampa di Fonseca e di un calciatore allo Stade de Suisse. La rifinitura è fissata invece per le 17.30. Il tour de force continuerà poi lunedì contro il Milan di Pioli, che oggi ha perso in allenamento Calhanoglu a causa di un trauma distorsivo.

I Friedkin continuano la ricerca del ds e spingono per il delisting

Nel frattempo l’assetto societario del club guidato dal Friedkin Group cerca di trovare risposte ai quesiti ‘direttore sportivo’ e ‘delisting dalla Borsa’. Per il primo punto sono attese novità in settimana, con un incontro insieme al ds dell’Amburgo Boldt, mentre Rangnick si allontana dall’orbita giallorossa: “Non sto trattando con la Roma. Non mi riesco ad immaginare di andare lì in questo momento […]. La mia intenzione è quella di lavorare in un club tradizionale, che sia in Germania o in Inghilterra. Ma mi vedo anche a lavorare come allenatore per un club ambizioso, subito in lotta per il titolo”.

Nelle intenzioni dei nuovi patron della Roma, poi, il delisting da Piazza Affari per controllare la società in completa autonomia. L’Offerta pubblica d’acquisto va avanti e avrà termine il 29 ottobre. Guido Fienga ieri aveva sollecitato gli azionisti: “L’adesione degli azionisti aiuterebbe il club a compiere progressi nel proprio piano di sviluppo […]. Questo processo consentirebbe alla nuova proprietà di far progredire la Roma nel programma di potenziamento del club e, di conseguenza, di investire più risorse nella società e nel rafforzamento della squadra […]. Con l’aiuto di Friedkin stabilizzeremo la situazione economico-finanziaria al fine di avere sempre una squadra sostenibile e competitiva sia in Italia sia in Europa. Una conclusione positiva di questo processo potrebbe aiutare il club a fare progressi”.