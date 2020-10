Rangnick si allontana: “Non mi immagino alla Roma, voglio un club in lotta per il titolo”

Ralf Rangnick sembrava essere in lizza per il ruolo di nuovo direttore sportivo della Roma, su scelta dei Friedkin. Il tema in casa giallorossa è all’ordine del giorno e il mercato invernale è già alle porte: al club dei nuovi proprietari texani serve una guida per continuare il progetto sportivo nel migliore dei modi. Molto probabilmente però non sarà il trainager Rangnick. A confermarlo è proprio il tedesco che ha negato ogni possibilità di un suo approdo a Trigoria. Queste le sue parole a El Pais: “Non sto trattando con la Roma. Non riesco a immaginare di andare lì in questo momento. Penso che gli ultimi 14 anni, trascorsi tra Hoffenheim e Lipsia, hanno mostrato che io sia nel mio momento migliore e che rendo di più quando sono uno sviluppatore di club, più che un allenatore e basta. La mia intenzione è quella di lavorare in un club tradizionale, che sia in Germania o in Inghilterra. Ma mi vedo anche lavorare come allenatore per un club ambizioso, subito in lotta per il titolo”.