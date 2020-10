Friedkin vuole uscire dalla Borsa: “Azionisti, aderite all’Opa”

Va avanti l’Opa lanciata dai Friedkin sulle azioni dell’As Roma in mano al mercato. Sino a ieri le adesioni erano a quota 110.674 e in vista del termine dell’operazione, fissato per il 29 ottobre, è intervenuto all’Ansa il Ceo Guido Fienga: “L’adesione degli azionisti aiuterebbe il club a compiere progressi nel proprio piano di sviluppo. L’Opa, promossa a un corrispettivo per azione pari a 0,1165 euro, è finalizzata all’acquisizione dell’intero capitale sociale dell’AS Roma e a delistare le azioni”.

Il dirigente – riporta “Il Tempo” – ha poi spiegato agli azionisti i benefici di un’uscita dalla Borsa: “Consentirebbe alla nuova proprietà di far progredire la Roma nel programma di potenziamento del club e, di conseguenza, di investire più risorse nella società e nel rafforzamento della squadra. I Friedkin prevedono di continuare a investire nella società e di proseguire con l’aumento del capitale, essenziale per supportare il club dentro e fuori dal campo. In sostanza il club godrà di molti vantaggi dal buon esito dell’Opa e dal possibile delisting che da esso deriverebbe. La società sarà infatti in grado di operare in modo più flessibile e agile quando si tratterà di prendere decisioni a livello manageriale e di muoversi più rapidamente, semplificando le complessità legate allo status di società quotata. Con l’aiuto di Friedkin stabilizzeremo la situazione economico-finanziaria al fine di avere sempre una squadra sostenibile e competitiva sia in Italia sia in Europa. Una conclusione positiva di questo processo potrebbe aiutare il club a fare progressi”.

Intanto, in attesa di capire come finirà l’offerta sul flottante, i Friedkin continuano la loro ricerca di figure dirigenziali e negli ultimi giorni questo processo è andato avanti da Londra, città in cui sono stati segnalati sia il presidente Dan che suo figlio Ryan.