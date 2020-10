Milan, tegola Calhanoglu: niente Celtic per trauma distorsivo alla caviglia. Roma a rischio

Brutta notizia per il Milan del Normal One, Stefano Pioli. La squadra rossonera, reduce da quattro vittorie consecutive in Serie A (l’ultima nel derby contro l’Inter) e l’unica a punteggio pieno a 12 punti, dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu contro il Celtic. Secondo quanto riporta Sky Sport, il fantasista turco ha accusato un problema alla caviglia durante l’ultima sessione di allenamento a Milanello, lasciando il centro sportivo in stampelle per una sospetta distorsione. I controlli hanno evidenziato un trauma distorsivo: Calhanoglu salterà sicuramente il primo impegno in Europa League (giovedì ore 21.00), mentre sono da valutare le sue condizioni anche per la sfida contro la Roma, prevista invece lunedì prossimo a San Siro alle 20.45.