Dalla Germania: in settimana incontro tra il direttore sportivo Boldt e Friedkin

Non si è ancora spenta la trattativa tra la Roma e il direttore sportivo dell’Amburgo Jonas Boldt. Come riporta in Germania “Sport1”, in settimana ci sarà un nuovo incontro tra il giovane d.s. e il board giallorosso e gli avvocati del gruppo Friedkin.

I primi colloqui con Dan e Ryan ci sono già stati e Boldt ha presentato nel dettaglio il suo progetto ai nuovi proprietari del club in un incontro durato diverse ore. Sabato però era arrivata la dichiarazione prima della partita contro il Greuther Furth che lo aveva allontanato dalla Roma: “Un anno e mezzo fa ho deciso di intraprendere un percorso con l’Amburgo, con l’obiettivo di far crescere qualcosa qui. E la vedo ancora così. Questo è il mio obiettivo finale e voglio continuare a dare forma a questa storia”.

In Germania però sono convinti: “All’inizio sembrava un chiaro impegno nei confronti dell’Amburgo. Ma d‘altra parte cosa avrebbe dovuto dire Boldt in questa situazione? I contatti in realtà sono molto più vivi di quanto Boldt possa ammettere pubblicamente in questo momento, visto che è anche sotto contratto come direttore sportivo fino al giugno 2021″.

Il giovane presidente Jansen ha parlato di lui alla Bild: “Con Jonas siamo sempre in uno scambio confidenziale. Continueremo su questa strada”. La maggioranza del consiglio è con Boldt nonostante la mancata promozione in Bundesliga nella scorsa stagione e la società è convinta a prolungare il contratto. Ma a decidere sarà lui: se vorrà liberarsi per raggiungere la Roma, la società non potrà fare molto se non liberarlo.