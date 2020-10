Roma verso l’Europa League: domani alle 10.30 la partenza per Berna, alle 17.30 la rifinitura

La Roma è quasi pronta all’esordio in Europa League. La squadra giallorossa nella “bolla” di Trigoria continua a preparare la partita di giovedì sera alle 18.55 contro lo Young Boys. Tutti i tamponi effettuati ieri sono risultati negativi e Dzeko e compagni sono scesi stamattina in campo alle 11 per l’allenamento. Domani sarà però già giornata di vigilia: alle 10.30 la partenza da Fiumicino direzione Berna. Alle 16.45 la conferenza stampa di Paulo Fonseca e di un calciatore allo Stade de Suisse, subito dopo alle 17.30 la rifinitura sul campo sintetico.