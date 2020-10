Roma, idea turnover per l’Europa League. Chance per Mayoral in attacco

Domani la Roma volerà in Svizzera dove giovedì alle 18.55 affronterà lo Young Boys per la prima gara del girone di Europa League. Paulo Fonseca vuole preservare i titolari in vista della gara di campionato contro il Milan, lunedì alle ore 20.45. Come riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero, in porta partirà Pau Lopez titolare. Il modulo sarà il 4-2-3-1: in difesa giocheranno Ibanez e Kumbulla centrali, gli esterni saranno Peres e Spinazzola. Sulla linea mediana potrebbe riposare Veretout con Villar che prenderà il suo posto, accanto lui Cristante; sulla trequarti Perez, Pellegrini e Mkhitaryan; in attacco spazio a Mayoral che farà rifiatare Dzeko.