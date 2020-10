Young Boys-Roma, arbitra lo spagnolo Carlos del Cerro Grande

È stata designata la terna arbitrale che dirigerà la prima partita della Roma in Europa League. A Berna giovedì sera alle 18.55 contro lo Young Boys ci sarà l’arbitro spagnolo Carlos del Cerro Grande. Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez saranno gli assistenti, mentre José María Sánchez il quarto uomo. Nessun precedente da direttore di gara (l’anno scorso era al Var contro il Gent nella partita di ritorno), quello in Svizzera sarà il primo incrocio. Del Cerro Grande ha diretto due volte l’Inter (tra cui i quarti contro il Bayer Leverkusen nell’ultima edizione dell’Europa League) e due volte il Napoli, compreso l’ultimo pareggio ad Anfield contro il Liverpool. Nessun precedente neanche per lo Young Boys.

I giallorossi oggi si allenano a Trigoria, domani invece è prevista la partenza per Berna dove ci sarà la seduta di rifinitura e la conferenza stampa di Fonseca accompagnato da un calciatore. La Roma fa parte del gruppo A dove oltre allo Young Boys ci sono anche Cluj e CSKA Sofia. Contro i bulgari ci sarà invece l’esordio europeo all’Olimpico (il 29 ottobre) mentre il 5 novembre contro i romeni, ancora in casa.