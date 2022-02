Roma-Cristante, primi contatti per il rinnovo. Abraham in dubbio per il Sassuolo

L'inglese domani svolgerà il provino decisivo mentre il centrocampista, in scadenza nel 2024, inizia a parlare di prolungamento. Date e orari di ottava e nona giornata di Serie A. Mancini annuncia di essere in attesa della sua seconda figlia

A poco meno di 48 ore dalla sfida contro il Sassuolo (domani alle 15:30 la conferenza stampa di Mourinho), la Roma prosegue il lavoro a Trigoria. Contro i neroverdi i giallorossi avranno una formazione leggermente rimaneggiata: al posto dello squalificato Zaniolo, si scalda El Shaarawy mentre l'assenza forzata di Ibanez potrebbe fornire allo Special One l'assist per tornare alla difesa a 4 con Smalling e Manciniche nel frattempo ha annunciato di essere in attesa della seconda figlia. Se dovesse essere confermato il terzetto di centrali, sarà Kumbulla a sostituire il brasiliano. In dubbio la presenza di Abraham, oggi assente dall'allenamento. Afena-Gyan, polemico sui social contro le critiche ricevute, si candida quindi a una maglia da titolare. A centrocampo dovrebbe ritrovare la titolarità Cristante, al centro di un incontro tra il suo agente Riso e Tiago Pinto. Le parti stanno cominciando a parlare del rinnovo del numero 4, in scadenza nel 2024.

Domenica i giallorossi scenderanno in campo per mettersi alle spalle una delle peggiori settimane in stagione e per riscattarsi dimostrando la personalità ricercata dal tecnico portoghese. L'incapacità di reagire agli svantaggi - in 8 occasioni in cui i giallorossi sono andati sotto hanno sempre perso tranne una volta - è l'ennesima conferma del problema di personalità che affligge la squadra di Mourinho. Il Sassuolo, dal canto suo, è sceso in campo nel pomeriggio al Mapei Center dividendo la rosa in due gruppi. Domani alle 11:30 la conferenza di Dionisi.

Lo sfogo avvenuto negli spogliatoi di Inter-Roma continua a polarizzare l'attenzione e in merito si sono espresse varie personalità importanti del mondo romanista come Giannini: "Non è bello che sia uscito sui giornali, Caccerei subito chi ha fatto uscire la notizia" ha detto in mattinata lo storico capitano. Carlo Verdone, invece, ha parlato a 360° gradi della situazione attuale della Roma affrontando molti temi: da Zaniolo al silenzio dei Friedkin, fino al mercato. La Lega Serie A ha diramato gli orari della 8^ e 9^ giornata di campionato ufficializzando Roma-Atalanta il 5 marzo alle 18.

