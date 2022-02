Roma, Mancini di nuovo papà: in arrivo la seconda figlia

L'annuncio è arrivato attraverso un post sui social della moglie

Gianluca Mancini diventerà padre per la seconda volta. Ad annunciarlo è stata la moglie con un post su Instagram. E’ in arrivo la seconda figlia, hanno scoperto il sesso della bambina tramite il gender reveal: una festa per scoprire il genere del nascituro. La moglie del giocatore giallorosso ha anche aggiunto: “Ricordi indelebili di un giorno di ottobre. La reazione del manico alla seconda femmina ve la risparmio”.