Roma, primo incontro tra Pinto e l’agente di Cristante per il rinnovo

Avviate le trattative per il giocatore, in scadenza nel 2024

Con il calciomercato appena concluso, è tempo di pensare ai rinnovi di contratto. Anche in casa Roma, dove la situazione pareva congelata. Proprio oggi, come dicono da Sky Sport, c'è stato un primo incontro a Trigoria tra il general manager Tiago Pinto e Giuseppe Riso, agente di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, per parlare proprio del futuro del centrocampista giallorosso, dato che per quanto riguarda il vicecapitano il prolungamento del contratto fino al 2026 è solo una questione di ufficialità.