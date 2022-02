Giannini: “Caccerei subito chi ha fatto uscire la notizia dello sfogo di Mourinho”

Le parole della bandiera giallorossa: "La verità è che non tutti a Roma possono giocare. Se resta Mourinho gli devi dare almeno 5 giocatori di livello"

Lo storico capitano giallorosso Giuseppe Giannini è intervenuto ai microfoni di Rete Sport. Ecco le sue parole sulla questione dello sfogo di Mourinho: "Non è bello che sia uscito sui giornali. Mou non ha peli sulla lingua, vedere certe cose sui giornali è un'imboscata. Caccerei subito chi ha fatto uscire la notizia. Le sue parole sono quelle che si dicono in questi casi. Sono cose che accadono ma la verità è che non tutti a Roma possono giocare. Se resta Mourinho gli devi dare almeno 5 giocatori di livello". L'ex numero 10 ha anche aggiunto: "Il capitano e i giocatori più rappresentativi devono mediare la situazione cos' come lo staff del mister. Chi ha fatto uscire questa notizia non vuole il bene di Mourinho. L'allenatore oggi vale Totti, De Rossi, Pruzzo, Giannini e Bruno conti messi insieme. Perché la gente si schiera compatta e stretta intorno a lui".