Sassuolo-Roma, le probabili formazioni di Dionisi e Mourinho

A due giorni dalla sfida contro i neroverdi, ecco i possibili undici che scenderanno in campo dall'inizio al Mapei Stadium

La Roma deve rialzarsi. Dopo il pareggio interno con il Genoa, con relative polemiche, e la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter a San Siro, i giallorossi sono attesi dal Sassuolo di Alessio Dionisi. E non solo José Mourinho, ma tutti i tifosi, si aspettano una reazione. Senza Nicolò Zaniolo, squalificato, lo Special One proporrà accanto a Tammy Abraham, Stephan El Shaarawy, mentre Marash Kumbulla prenderà il posto di Roger Ibanez. Torna dal primo minuto, il capitano Lorenzo Pellegrini. Ecco le probabili formazioni della partita di domenica 13 febbraio alle 18.