Roma, le rimonte sono un tabù: lo svantaggio non viene quasi mai ribaltato

In campionato solo una volta i giallorossi hanno reagito al gol degli avversari conquistando i 3 punti, a Cagliari grazie alla punizione di Lorenzo Pellegrini

Redazione

Costruire la mentalità vincente è l’obiettivo di Mourinho, dallo sfogo di San Siro si capisce che il tecnico al momento non può ritenersi soddisfatto: “Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in Serie C”. La Roma in stagione ha già perso 9 partite ed è fuori dalla Coppa Italia. Un dato preoccupante riguarda la reazione della squadra allo svantaggio. In 8 occasioni in cui i giallorossi sono andati sotto hanno sempre perso tranne una volta. L’unico precedente positivo è la gara con il Cagliari. Grazie alle reti di Ibanez e Pellegrini ha portato a casa i 3 punti dopo il gol di Pavoletti. Anche in Europa la situazione non cambia, nella doppia sfida con il Bodo/Glimt la Roma è riuscita a raccogliere solo un punto dopo il vantaggio dei norvegesi, rimediando anche una sonora sconfitta (6-1).

Per ultima la sconfitta contro l’Inter in Coppa Italia con il gol di Dzeko subito dopo appena 2 minuti. Anche le altre due sconfitte arrivate in Serie A dimostrano la scarsa mentalità dei calciatori, due rimonte subite con Verona e Juventus. Le parole del tecnico portoghese dopo la gara con i bianconeri sono state molto dure: “Con una squadra di personalità forte qual è il problema di perdere 3-2? Qual è il problema? Per me non c’è problema, per loro sì. A loro forse sono venuti dei complessi e delle paure. Forse finiremo come lo scorso anno che non vincevamo partite contro le squadre top”.

Le rimonte “special” di Mourinho nel 2010 costarono lo scudetto alla Roma

Agli occhi dei romanisti e non solo è strano vedere le squadre di Mourinho senza voglia di combattere e incapaci di rimontare una situazione di svantaggio. Lo sa molto bene anche Claudio Ranieri, che nel 2010 ha visto sfumare lo scudetto a causa di partite vinte in maniera rocambolesca dai nerazzurri. Indimenticabile, purtroppo, il gol di Samuel al 93’ contro il Siena per il 4-3 finale. Non solo in Serie A anche in giro per l’Europa lo Special One viene ricordato per partite del genere, soprattutto in Champions League. Con Porto e Inter le cavalcate alla vittoria finale sono state segnate da due rimonte fondamentali: contro il Manchester United nel 2004 e contro la Dinamo Kiev nell’anno del “Triplete”.

Daniele Aloisi