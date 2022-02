Sassuolo-Roma, domani alle 15.30 la conferenza stampa di Mourinho

Presso la sala stampa del Centro Sportivo Fulvio Bernardini il mister risponderà alle domande dei giornalisti in vista della gara di domenica

Domani alle 15.30 Mourinho terrà la consueta conferenza stampa della vigilia. Domenica la Roma sarà di scena a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo. All’andata vinsero i giallorossi 2-1 grazie al gol di El Shaarawy allo scadere. Abraham ci sarà, mentre non farà parte della gara Zaniolo. Squalificato per una giornata dopo il rosso rimediato nel finale discusso finale di Roma-Genoa. Assenze importanti anche per i neroverdi: non ci saranno Raspadori e Scamacca. Lo Special One chiarirà le ultime vicende relative allo sfogo negli spogliatoi dopo Inter-Roma.