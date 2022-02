Seduta pomeridiana per il Sassuolo: defaticante per chi ha giocato contro la Juve

Domani alle 11:30 la conferenza stampa di Dionisi

Reduce dalla sfida di Coppa Italia che ha visto trionfare la Juventus, il Sassuolo è tornato subito al lavoro per preparare la sfida contro la Roma prevista per le 18 di domenica al Mapei Stadium. I neroverdi sono stati divisi in gruppi: i giocatori scesi in campo ieri hanno svolto soltanto lavoro defaticante mentre il resto della squadra ha preso parte a una seduta composta da esercitazioni tattiche e partitelle con campo ridotto ad alta intensità. Il tecnico Alessio Dionisi parteciperà alla consueta conferenza stampa domani alle ore 11:30 presso la sala stampa del Mapei Football Center.