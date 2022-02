Roma, Felix Afena: “Le persone che dubitano di me mi motivano”

Il giovane attaccante giallorosso pubblica una foto su Instagram e polemizza con chi lo critica

Se non dovesse recuperare Tammy Abraham, probabilmente toccherà a Felix Afena-Gyan, il giovanissimo attaccante, caricarsi la Roma in spalla nella partita contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Si è sempre fatto trovare pronto alla chiamata di José Mourinho, ma in un momento particolare per tutta la squadra, anche lui non è esente da critiche, alle quali risponde in maniera inequivocabile.