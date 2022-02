La Roma aspetta Abraham, oggi niente allenamento: domani test decisivo

In caso non dovesse farcela potrebbe toccare a Shomurodov da unica punta o in coppia con uno tra El Shaarawy e Afena-Gyan

Oltre le pesanti assenze di Ibanez (alle prese con un infortunio che lo terrà fuori più di un mese) e Zaniolo (squalificato), Mourinho potrebbe dover fare i conti con un'ulteriore tegola. Oggi, infatti, Abraham non si è allenato con i compagni ma ha svolto un lavoro differenziato. Domani durante la rifinitura l'inglese effettuerà una specie di provino che stabilirà l'eventuale disponibilità in vista della gara di domenica contro il Sassuolo. Tammy non al meglio dopo l'affaticamento muscolare avvertito nel finale della gara contro l'Inter. In caso non dovesse farcela potrebbe toccare a Shomurodov da unica punta o in coppia con uno tra El Shaarawy e Afena-Gyan. La Roma, intanto, ha pubblicato sui social un video su parte del lavoro svolto oggi dai portieri Rui Patricio, Fuzato e Boer con Nuno Santos. Esercizio basato sulla respinta di un tiro diretto in porta seguita dallo scarico del pallone con i piedi.