Roma, contro l’Inter settima sconfitta: record negativo. Everton su Mourinho

Sirene inglesi per lo Special One. La femminile e la Primavera viaggiano a gonfie vele. Abraham invita l'ambiente a restare unito tramite i social. Oscar Volpato rivela i consigli dati al figlio Cristian

Dopo la sonora sconfitta subita ieri contro l'Inter la Roma si lecca le ferite. Contro i nerazzurri è arrivato il settimo stop in 16 giornate, un record negativo per i giallorossi. La società ha confermato comunque la fiducia allo Special One, ma a gennaio dovrà intervenire seriamente sul mercato per migliorare una rosa lacunosa in alcune zone del campo. Unica nota positiva, oltre al ritorno all'Olimpico di Tottidopo due anni, è stato l'esordio di Cristian Volpato. Il talento australiano sta crescendo sotto l'ala della leggenda giallorossa e oggi il papà Oscar ha rivelato in un'intervista i consigli che Mourinho e lo stesso Totti gli hanno dato riguardo la scelta della nazionale con cui giocare (il ragazzo potrebbe essere convocato anche dall'Italia). Mentre Abrahamsuona la carica sui social la Fiorentinaha superato i giallorossi al quinto posto in classifica. Intanto dall'Inghilterra giungono voci su un interessamento dell'Everton per Mourinho.