Serie A, Bologna-Fiorentina 2-3: i viola superano la Roma in classifica

Nel lunch match della sedicesima giornata di Serie A si sono affrontate Bologna e Fiorentina. I padroni di casa passano in svantaggio al 33' con Maleh ma trovano il pareggio con Barrow al 42'. Nella seconda frazione i viola passano in vantaggio con Biraghi prima e Vlahovic poi. I rossoblu hanno accorciato le distanze con Hickey ma non è bastato. Gli uomini di Italiano con questa vittoria sorpassano la Roma al quinto posto in classifica con 27 punti, mentre i giallorossi rimangono fermi a 25. Il Bologna rimane con 24 punti all'ottavo punto in classifica.