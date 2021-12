Oscar Volpato, papà di Cristian: “Mourinho gli ha detto di giocare con il cuore”

I consigli di Totti e Mourinho sulla scelta della nazionalità e la Serie A sono stati i temi affrontati dal padre di Volpato

Nella partita di ieri contro l'Inter, Cristian Volpato ha fatto il suo esordio tra i professionisti con la maglia della Roma. Oscar, il papà del campioncino giallorosso, è stato raggiunto da FTBL a cui ha parlato del rapporto con Mourinho e del dubbio del figlio riguardante la nazionalità (Volpato potrebbe giocare sia per l'Australia che per l'Italia): "Lo Special One non ha detto cosa fare, gli ha consigliato di seguire ciò che gli dice il cuore" ha detto il padre. Quest'ultimo ha continuato: "Lo ha fatto riflettere sul fatto che se decidesse per l'Australia ad ogni convocazione dovrebbe andare dall'altra parte del mondo. Cristian è comunque pronto per qualsiasi cosa accadrà, ora è concentrato sulla preparazione per giocare la Serie A". Anche Totti (che lo assiste nella CT10 Management) ha detto la sua sul tema ha affermato Oscar: "Gli ha suggerito di non pensare alla nazionale ma di focalizzarsi solo sulla Roma". Quella Roma che da sempre coltiva talenti che saranno protagonisti in futuro. Volpato è ormai inserito stabilmente nel giro della prima squadra ed è un punto fermo della Primavera dove ha condito le 10 presenze con 4 gol e 3 assist.