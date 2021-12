Femminile: Glionna, Pirone e Soffia sono negative. A disposizione contro la Samp

Buone notizie per Spugna che ritrova pedine importanti in vista del derby di domenica prossima

La Roma ha comunicato tramite i propri canali ufficiali che Benedetta Glionna, Valeria Pirone e Angelica Soffia sono risultate negative a due tamponi effettuati a 24 e 48 ore di distanza dal primo. Le calciatrici hanno raggiunto la squadra e saranno a disposizione per la gara contro la Sampdoria in programma oggi alle 12:30. Buone notizie per Spugna che ritrova pedine importanti in vista del derby di domenica prossima.