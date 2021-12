Calciomercato Roma, sirene inglesi per Mourinho: interessa all’Everton

I proprietari del club inglese starebbero pensando allo Special One per sostituire Rafa Benitez

Mourinho non sta vivendo il miglior momento della stagione e dall'Inghilterra già iniziano a circolare voci sul suo futuro. Secondo il Mirror, infatti, l'Everton starebbe pensando allo Special One per sostituire Rafa Benitez. La sconfitta subita nel derby di Liverpool ha messo definitivamente in discussione l'allenatore spagnolo e i proprietari del club Farad e Moshiri, che fino ad ora hanno protetto il lavoro del tecnico, starebbero pensando alla sua sostituzione, dato anche il regime di ammutinamento adottato dai tifosi nell'ultimo periodo. L'Everton è attualmente quindicesimo in classifica a quindici punti con 7 sconfitte e 3 pareggi in 14 partite disputate.