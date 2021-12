La Roma femminile supera la Samp nel recupero, Spugna: “La vittoria di tutte”

Le giallorosse continuano a scalare la classifica grazie alla rete di Giugliano: la numero 10 e il mister giallorosso orgogliosi nel postpartita

Redazione

La Roma femminile espugna il campo della Sampdoria all'ultimo secondo, vincendo per 2-1 e scalando ulteriormente la classifica che ora la vede al terzo posto. Merito della rete di Manuela Giugliano all'ultimo secondo dopo i gol di Lazaro e Tarenzi per le blucerchiate. Soddisfattissimo il mister Alessandro Spugna:"Siamo stati al comando durante tutta la partita e, come al solito, avremmo potuto fare anche altri gol per chiuderla. Sapevamo che la Sampdoria poteva crearci delle difficoltà in qualsiasi momento, e sul loro gol saremmo dovute essere più brave nella gestione del pallone. La cosa positiva di oggi, che voglio sottolineare, è stata quella di averci creduto fino alla fine. Sono arrivati tre punti molto pesanti per la classifica", ha detto ai canali ufficiali del club.

"Non è stata una settimana semplice - continua Spugna -, abbiamo dovuto gestire la situazione delle positive e convivere con la paura che potessero esserci degli altri casi. Ci siamo allenate in modo individuale, facendo passare quasi in secondo piano la preparazione della partita pur di tutelare la salute delle ragazze e di tutto lo staff. Voglio quindi sottolineare la disponibilità di tutte in questo momento complicato. Ieri sera, il nostro Capitano ci ha mandato un bellissimo messaggio per farci sentire la sua vicinanza. Penso che anche le ragazze che purtroppo non sono potute essere con noi ci abbiano spinto verso questa vittoria".

Evidente anche la felicità della match-winner, Manuela Giugliano:“Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta perché la Sampdoria è una squadra molto aggressiva. Dopo una settimana complicata oggi si è visto che siamo tutte importanti, siamo un gruppo unito, ognuna di noi può mettere qualcosa per raggiungere i nostri obiettivi. Le ragazze da casa poi ci sono state vicino durante tutta la settimana, è stato bellissimo sentire il loro sostegno. Il gol? Sinceramente ho solo pensato a tirare in porta senza fare tanti calcoli, ho chiuso gli occhi e ho calciato. Oggi abbiamo accorciato la classifica e ci siamo avvicinate al secondo posto, il campionato è ancora lungo ed è molto difficile ma vogliamo continuare a vincere e arrivare il più in alto possibile”.