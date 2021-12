Primavera, Roma-Sampdoria 2-0: Cherubini e Missori abbattono i blucerchiati

La cronaca del match

La Roma Primavera di Alberto De Rossi prosegue il suo cammino privo di intoppi. Battuta la Sampdoria per 2-0 senza troppi problemi grazie ai gol di Cherubini e Missori. Blucerchiati mai pericolosi e giallorossi sempre in controllo della partita nonostante qualche errore banale in fase di impostazione. Volpato e compagni confermano quindi il primo posto in classifica mantenendo gli otto punti di distanza dal Napoli secondo.