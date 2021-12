Abraham suona la carica: “E’ il momento di ricompattarsi” – FOTO

News as roma: tutte le notizie

Dopo la sconfitta contro l’Inter, Abraham ha voluto suonare la carica per cercare di riunire il gruppo e ripartire insieme. Tra le tante defezioni e squalifiche, all'Olimpico la Roma ha perso per 3-0 dimostrandosi non compatta. Ed è proprio questo il messaggio che l'inglese ha voluto trasmettere: "E' il momento di ricompattarsi e di ripartire", scrive su una storia Instagram.