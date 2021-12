Roma-Sampdoria, anche Mourinho al Tre Fontane per la Primavera

Il tecnico portoghese si è goduto dagli spalti la vittoria dei giallorossi, ribadendo la volontà di seguire da vicino i ragazzi del settore giovanile

José Mourinho dimostra ancora una volta di voler costruire anche con i giovani. Dopo la batosta casalinga con l'Inter, l'allenatore della Roma oggi ha voluto perdersi il match della Primavera di Alberto De Rossi contro la Sampdoria al 'Tre Fontane'. Il portoghese era sugli spalti per seguire i suoi giovani, tanti li ha già fatti esordire, l'ultimo ieri è stato Volpato. Ma prima di lui c'erano stati Zalewski, Tripi, Bove e ovviamente Afena-Gyan, oltre a Filippo Missori, che oggi ha segnato anche il gol del 2-0. Ieri in panchina c'era anche Ndiaye, a dispetto di quanto si è sempre detto di lui, per Mourinho i giovani sono un patrimonio fondamentale.