Roma-Bodo, squalificati Knutsen e Santos. La Lazio ospita i norvegesi a Formello

Tutto pronto per giovedì: sold out all'Olimpico. Solbakken, Moe e Pellegrino recuperano per il ritorno

Dopo gli oltre 64mila spettatori di ieri contro la Salernitana anche giovedì l'Olimpico sarà stracolmo di gente. La Roma tramite i suoi canali social ha annunciato il sold out per la sfida contro il Bodo/Glimt. E' la prima volta che avviene quest'anno con la capienza al 100%. I giallorossi devono ribaltare il 2-1 dell'andata e verranno aiutati da uno stadio senza un seggiolino libero. Intanto però la UEFA ha comunicato la sua decisione riguardo i fatti avvenuti nel post-partita dell'andata attraverso un comunicato ufficiale: "Il preparatore dei portieri della Roma, Nuno Santos, e l'allenatore del Bodo Glimt, Kjetil Knutsen, sono stati squalificati in via provvisoria dalla Uefa per la partita di ritorno dei quarti di Conference League, in programma giovedì prossimo allo Stadio Olimpico". La risposta del club Norvegese non si è fatta attendere ed è arrivata tramite un tweet sul profilo ufficiale della società: "Siamo sorpresi e scioccati dalla decisione della UEFA. Faremo appello e lavoreremo per tutta la serata. Inoltre, non abbiamo commenti da fare e non risponderemo alle richieste dei media prima dell'incontro di stasera". Gli avversari arrivati oggi a Roma, saranno ospiti della Lazio a Formello, che ha dato piena disponibilità agli avverasi dei giallorossi mettendo a disposizione un campo in erba e gli spogliatoi. Knutsen recupera Solbakken dall'attacco influenzale che gli ha fatto saltare l'andata. Stesso discorso per Moe e Pellegrino. Nella gara di campionato di ieri sono usciti per infortunio ma sono partiti regolarmente con la squadra. Per il difensore si tratta di un leggero affaticamento che non preoccupa l'allenatore: "Sono piccole cose" ha detto al termine della sfida contro il Sandefjord di ieri.